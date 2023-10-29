Lösemili gençler: Cumhuriyeti Biz Yaşatacağız!

LÖSEV, 29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının 100. yılını düzenlenen etkinliklerle Ankara başta olmak üzere 9 ilde coşkuyla kutladı.ANKARA (İGFA) - Ankara’daki Cumhuriyet kortejine bine yakın LÖSEV gönüllüsü, katılırken kortej sonrası yapılan etkinliklerle bir dönemler koridorlarında lösemi ile mücadele ettikleri hastanenin bahçesinde ve konferans salonunda neşe ve umut ile gösterilerini yapan çocuklar duygu dolu anlar yaşattı.

Bine yakın LÖSEV gönüllüsü, iyileşen genci ve ailesinin katıldığı program LSV Eğitim Kurumları okul bandosu korteji ile başladı.Korteje İncek çevresindeki halk da alkışlar ile destek oldu.

Kortej LSV Eğitim Kurumlarına ulaştıktan sonra burada LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, Atatürk büstü önüne çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardında LÖSANTE Hastanesi konferans salonunda LSV Eğitim kurumları öğrencileri hazırladıkları oratoryo ileCumhuriyetin 100. yıl coşkusunu izleyenlere yaşattı.

Cumhuriyet kortejinden sonra günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar ve cumhuriyet temalı şiirlerin sunulduğu program kapsamında yüzlerce katılımcı Cumhuriyetin kazanımlarını tekrar hatırlayıp coşkusunu doyasıya yaşadı