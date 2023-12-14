Lösemili çocuklardan unutulmaz defile

Türkiye'nin önde gelen kırkyama sanatçılarından Günsu Güngör, LÖSEV'in 25. yılı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenecek özel defilede Nesiller Boyu Kırkyama adıyla unutulmaz bir güne imza atmaya hazırlanıyorANKARA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın 25 yıldır gönüllüsü olan kıymetli sanatçı Günsu Güngör’ün özel olarak tasarlanan kırkyama eserleri 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede izleyicilerle buluşacak.

LÖSEV’in okulunun ve hastanesinin bulunduğu LÖSANTE Kent Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenecek etkinlikte, lösemiyi yenen çocuklar, Güngör'ün hazırladığı özel kıyafetleri giyerek podyumda yer alacak. Bu anlamlı etkinlikle, lösemiyle mücadelede zafer kazanan çocuklar, sanatın gücünü ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurgulayacak.

Kırkyamanın farklı parçalardan anlamlı bir bütün oluşturan bir sanat olduğunu dile getiren GC Patchwork Studio’nun sahibi Günsu Güngör, etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Defilemizin ismini “ Nesiller Boyu “ koyduk. Cumhuriyetimiz de, LÖSEV' de nesiller boyu yaşasın dileğiyle. Manken kadromuz GC Kırkyama Atölyesinin üretken, azimli kadınları, onların çocukları, torunları ve eşlerinden oluşuyor. 43 yetişkin, bir tanesi bebek olmak üzere 18 çocuk mankenimiz, iki kahraman LÖSEV gencimiz defilemizde görev alıyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yarını hiç korkmadan emanet ettiği çocuklarımız bu defilemizin çıkış noktası oldu. Programımızı onlarla beraber hazırladık. İstedik ki onlara daima yol arkadaşlığı sözü veren LÖSEV' in 25. yılında çeyrek asırlık gönül bağımızın hediyesini "Nesiller Boyu" defilemizle verelim. Defilemizden elde edilen tüm gelir Lösemili çocuklarımızın tedavilerine aktarılacaktır.”