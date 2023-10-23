Lösemili çocuklar için turuncu çağrı

LÖSEV’in tüm Lösemili Çocuklara armağan ettiği farkındalık haftası 2-8 Kasım başlıyor. Bu yıl Lösemi ile mücadele eden çocuklara destek amacıyla tüm Türkiye Turuncuya boyanacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de her yıl LÖSEV’in öncülüğünde Kasım ayının ilk haftası “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” olarak anılırken, Milli Eğitim Bakanlığınca özel haftalar kapsamına alınıyor.

Bu yıl da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen etkinlikler ile lösemiye dikkat çekilemeye devam edilecek.

Bu yıl LÖSEV, löseminin sembol rengi turuncu ile farkındalık oluşturmaya çalışacak. Farkındalık hareketi ile amaçlarının löseminin tedavi edilebilen ve önlenebilen bir hastalık olduğunu tüm Türkiye’ye duyurmak olduğunu kaydeden yöneticiler, hafta dolayısıyla da lösemili çocukların zorlu mücadelelerine dikkat çekecekler.