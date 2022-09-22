Lolita Asil'in sergisi Mardin'de açıldı

Lolita Asil’in, "Yer-yüzü Gök-yüzü" isimli sergisi, Mardin Alman Karargahı-Atamyan Konağı’nda sanatseverlerle buluştu.MARDİN (İGFA)- Türkiye'de soyut resmin önemli temsilcilerinden olan ressam Lolita Asil’in son çalışmalarının yer aldığı sergisinin açılışı, kültür-sanat, cemiyet ve basın dünyasından seçkin kişilerin katılımıyla Mardin’de gerçekleştirildi.

İlber Ortaylı, Oya Narin, Nazan Ölçer, Vera Bulgurlu, Kerim - Berrin Güzeliş, Annie Pertan, Hakan-Pınar Külahçı, Haluk – Semra Eldem, Can Ustabaşı, Sait Susin gibi kültür-sanat, cemiyet ve basından seçkin isimlerin katıldığı sergiye, Mardinli konuklar da yoğun ilgi gösterdi.

19 Ekim’e tarihine kadar açık olacak sergide Asil’in, covid döneminde yaptığı çalışmaların yanı sıra, iki yıl Londra’da geçirdiği dönemde ortaya çıkan eserleri de yer alıyor.

Sergideki eserler, ‘’Güneş’’, "Sonsuzluk", "Gözün Derinliklerinde", "Yeşil-Mavi", ‘’Kendimize Dönüş Yolu’’ , ‘’Bir Gün, Yeniden, Hep Beraber’’, ‘’Varoluş’’, ‘’Yeniden Doğuş’’ isimlerini taşıyor. Lolita Asil, ‘’Kendimize Dönüş Yolu’’ adını verdiği eserinde, çocukların hayal güçleriyle renklendirecekleri interaktif bir çalışma da gerçekleştiriyor.

Sergiyi, bu coğrafyada ve hayatında derin izler bırakan Sait Asil ve İbrahim Asil’in anısına gerçekleştiren Lolita Asil, ‘’Eserlerimin hepsi, umudu ve hayalleri yansıtıyor.’’ dedi.