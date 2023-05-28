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Lojistik ve Destek Merkezi yeni depoları tamamlandı
YAŞAM 28.05.2023, 14:20
Çankırı Belediyesi, Aksu Mahallesi Atatürk Yolu üzeri Kirazlıdere mevkiinde bulunan Lojistik ve Destek Merkezinin ikinci etap çalışmalarını tamamladı.ÇANKIRI (İGFA) - 2. etap çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Lojistik ve Destek Merkezi alanı daha da genişledi. İki katlı olarak inşa edilen yeni depolar, tahsis edilecek teknik birimlere ait malzemeleri aynı alanda toplayacak. Belediyenin lojistik üssü olarak hizmet veren alanda teknik birimlere ayrılan depolar, malzemelerin tek noktadan sevkiyatını ve kontrolünü kolaylaştırarak zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak.
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