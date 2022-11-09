Lise öğrencileri akranlarına 'Pakette Bilim'le deney yaptıracak

Hisar Okulları lise öğrencileri Pakette Bilim Projesi çatısı altında ortaokuldaki akranlarının ilgi alanlarını fark etmelerine destek olurken, pandemide eksikliğini çektikleri sosyal öğrenme ortamını da destek oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Hisar Okulları öğrencilerinin bir pilot proje olarak başlattığı ve farklı okullardaki ortaokul öğrencilerine bilim sevgisini aşılama ve bilimin günlük hayatın büyük bir parçası olduğunu gösterme amacı taşıyan Pakette Bilim Projesi, iki sene içinde 4 farklı şehirde toplam 171 öğrenciye ulaşarak 250’den fazla deneysel dersin gerçekleştirilmesine öncülük etti.

İlk yıl Kars, Ağrı, Kahramanmaraş ve İstanbul’da 250’den fazla deneyle 171 öğrenciye ulaşıldı

Proje kapsamında, farklı okullardaki bilim sever öğrencilere deney malzemeleri ve Hisar ekibi tarafından yazılmış deney kitapçığını içeren “Bilim Paketleri” gönderiliyor.

Bu paketlerin içeriği, MEB müfredatıyla paralel olarak teorik derslerin pekiştirilebileceği bir şekilde tasarlanıyor. Ardından, Hisar Okulları lise öğrencisi mentorlar ile, paketi alan öğrencilerin çevrimiçi ortamda deneyleri gerçekleştirmelerine katkı sağlanıyor. Bu projeyle, STEM alanlarında öğrencilere kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri konusunda destek olmanın yanında, pandemi sürecinde etkileşimle öğrenmeden ve sosyal ortamda eğitimden mahrum kalmış öğrencilere de olanak sağlamak amaçlanıyor.

Teknolojide Kadın Derneği, Fineksus, Hisar Okul Aile Birliği, Papa John’s ve Tempo’nun destekleriyle 2021 itibariyle İstanbul, Kahramanmaraş, Kars ve Ağrı’daki 171 öğrenciye ulaşan projenin, 2022 sonunda 250 ortaokul öğrencisine ulaşması hedefleniyor.