LGS'de Balıkesir il birincisi Edremit'ten

Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS'de önemli başarılara imza attı. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu 8/G sınıfı öğrencisi Mehmet Emin Varaol Balıkesir İl Birinciliğini elde etti.BALIKESİR (İGFA) - Ülke genelinde 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında sonuçlar geçtiğimiz gülerde açıklanmıştı.

Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu LGS’de önemli başarı elde etti. Henüz iki yıllık yeni bir okul olmasına rağmen il ve ilçe bazında elde ettiği derceler ile 2022 LGS'ye damga vurdu.

8/G sınıfı öğrencisi Mehmet Emin Varol, LGS’de gösterdiği üstün başarı ile 497.6649 puan alarak yüzde 0.02’lik dilime girip Balıkesir İl Birincisi oldu. Fatih İnce ise 492,55 puan alarak 0,08 ilime girip Edremit ilçe ikincisi oldu.

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu Balıkesir İl Birinciliği ve Edremit İlçe ikinciliğinin yanı sıra yüzde 0 ile 0,99'luk dilime 3 öğrenci, yüzde 1,00 ile 1,99'luk dilime 7 öğrenci, yüzde 2,00 ile 2,99'luk dilime 3 öğrenci yüzde 3,00 ile 3,99'luk dilime 2 öğrenci sokarak önemli bşir başarıya imza attı.

Balıkesir İl Birincisi olan Mehmet Emin Varol, Edremit Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi'ne, Edremit İlçe İkincisi olan Fatih İnce ise İzmir Fen Lisesi'ne yerleşti. Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu'ndan LGS 2022 yerleştirme sonuçlarına göre toplam 18 öğrenci Fen Lisesi'ne, 36 öğrenci ise sınav puanı ile öğrenci alan Anadolu Liselerine yerleşti.