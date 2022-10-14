Leyla Hanım’a bir ödül de ‘Türk Dünyası’ndan

İzmit Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ filmi, 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde Belgesel Film Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplamaya devam ediyor. ‘Leyla Hanım’ belgeseli şimdi de Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreninde Belgesel Film Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödülü filmin yönetmeni İlke İşisağ alırken yönetmen yaptığı konuşmada, ‘Leyla Hanım güçlü bir kadın hikayesi, mücadeleci bir kadının hikayesi, halkçı bir kadının hikayesi” dedi. Filmin oyuncularından Anıl Taşezen ise, ‘Leyla Atakan Türk tarihinde önemli bir ikon. Halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı. Bu filmi Türk Kadınlarına hediye ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından katılımcılara filmin fragmanı izletildi.

BİR ÖDÜL DAHA KAZANDI

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri ve Berlin İndie Film Awards’tan ödülle dönen Leyla Hanım belgesel filmi Anatolian Film Awards’ta (Uluslararası Anadolu Film Ödülleri) En İyi Belgesel Ödülünü kazanmıştı. ‘Leyla Hanım’ ayrıca 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de ‘Özel Gösterimler Bölümü’nde izleyiciyle buluşmuştu. Film bir ödüle de 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde layık görüldü.

Tarihi filmde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırırken Beyti Engin, Serhan Aslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve MaNga’nın solisti Ferman Akgül gibi değerli sanatçılar filmin kadrosunda yer alıyor.