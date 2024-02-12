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'Leyla Hanım'a muhteşem gala

YAŞAM 12.02.2024, 08:36
'Leyla Hanım'a muhteşem gala

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin ilk gösterimi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde birçok ünlü ismin katıldığı muhteşem galayla gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) -  İzmit Belediyesi'nin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi muhteşem bir galayla İzmitlilerin beğenisine sunuldu.

Gala, Vatandaşların yoğun ilgisiyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gala öncesi film ekibi kırmızı halı seramonisiyle salona giriş yaptı. Bu alanda oyuncular vatandaşlarla buluştu.

Ünlü isimlerin röportajlar verdiği, halkı selamladığı konuşmalar büyük alkış aldı. Ardından ana salon ve aynı anda kurulu dev ekranlardan ilk gösterimini yapan duygusal anlar yaşattı. Bir saatlik film izleyicilerden büyük alkış aldı. Program sonunda filmin yönetmenine, oyunculara, teknik ekibe, filme katkı sunan isimlere, Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’in ailelerin plaketleri takdim edildi.

Programa TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, siyasi parti il başkanları ve yöneticileri, Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’in aileleri, önceki dönem belediye başkanları, milletvekilleri, muhtarlar, STK ve dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

USTA OYUNCU KADROSU

Filmde yer alan usta oyuncuların da katıldığı galada, oyunculara büyük ilgi vardı. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senaryo Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türünde filmi görmek için İzmitliler adeta SDKM’ye akın etti.

Vatandaşlar ana salonda kurulan dev sinema perdesinin yanı sıra fuaye alanları ve bahçe kısmında kurulan LED ekranlar ve televizyonlardan da filmi aynı anda izledi. Ayrıca yoğun ilgiden ötürü salonda vatandaşlar Leyla Hanım filmini eş zamanlı olarak saat 19.30’da Arasta Park 2 ve 5 No’lu sinema salonlarında ücretsiz olarak izlediler.

“TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI”

Başkan Hürriyet gala programında yaptığı konuşmada, Leyla Atakan'ın İzmit’in ablası olduğuna dikkati çekerek, "O herkesin ablası olabilecek kadar samimiyeti ve halkçı yaklaşımı yüksek olan ve sadece İzmit’in değil Türkiye’nin gururu. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; kadına verdiği, seçme ve seçilme hakkının sembolüdür Leyla Atakan. Sadece İzmit’in değil, ülkemizin tarihine altın harflerle yazılmış bir lider, bir öncü, bir kahraman  Leyla Atakan" diye konuştu.

Kaynaklara bakıldığında Leyla Atakan'ın ne yazık ki ilk kadın belediye başkanı olarak geçmediğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Hep Müfide İlhan Mersin yazar ama Müfide hanım iki dereceli sistemle yani önce meclis üyeleri ardından meclisin içinden seçilen belediye başkanıdır Müfide Hanım. Leyla Atakan ise halkın iradesini doğrudan sandığa yansıtarak belediye başkanı seçilmiştir. Seçildiğinde Türkiye’de yer yerinden oynamış. Bu projeye başlama nedenimiz bunu daha fazla duyurmak, daha fazla anlatmak ve tüm Türkiye’nin bunu bilmesini sağlamaktı. Leyla Atakan, tüm İzmit halkının; erkeğiyle kadınıyla, işçisiyle memuruyla, köylüsüyle kentlisiyle; sadece bir siyasetçi olarak değil, bir kadın olarak da güvenini kazanan çok değerli bir isimdi.  Türkiye’de bir kadın olarak var olmanın, sesini duyurmanın çok zor olduğu dönemde, bu zorlukların üstesinden gelen iradenin de bir kanıtıydı. Gençlik yıllarında başladığı toplum hizmetleri, hayatının her döneminde devam etti. Yardımseverler Derneği, Veremle Savaş Derneği ve Türk Kadınlar Birliği’nde hep daha iyi bir toplum için hizmet etti. Kendisini doğduğu kente ve insanlarına adayan Leyla Atakan, 1968 yerel seçimlerinde İzmit Belediye başkanlığına aday olduğunda sadece 43 yaşındaydı. Ve tarihin sayfalarına “Halkın oylarıyla doğrudan seçilmiş, sandıktan belediye başkanı olarak çıkabilmiş, ilk kadın belediye başkanı” olarak geçti. Bu kentimiz için büyük bir gurur kaynağı.  İzmit’in imar planını çıkardı. Kooperatiflere arsa verdi.  Yüzlerce kişiyi ev sahibi yaptı. Kente sonradan adını taşıyacak deniz kıyısına güzel bir nikâh salonu kazandırdı. Kent merkezindeki küçücük terminali geniş bir alana taşıdı. Köylere doktorlar göndererek halkın muayene olmasını sağladı" diye konuştu.

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