Lavanta turizmi Ordu'yu ihya edecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım hamlesiyle atıl araziler ekonomik değeri yüksek ürünlerle buluşuyor. Alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Mesudiye ilçesinde 10 dönüm arazi üzerine, 6 bin 500 adet lavanta fidesi dikimi gerçekleşti.ORDU (İGFA) - Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı, spor, sosyal projeler ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturdu.

Dünyada ve Türkiye’de, tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme sürecinin kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırması sonrası atıl duruma düşen topraklar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in projeleriyle yeniden hayat buldu.

Fındığa alternatif olarak başlatılan tarım ve hayvancılık projeleri sonrası vatandaşların yüzü güldü. Kent genelinde 18 bin dönüm atıl arazi yeniden tarımla buluştu.

MESUDİYE’DE 10 DÖNÜM LAVANTA TARLASI KURULDU

Kent genelinde alternatif ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Mesudiye ilçesindeki üreticilere 6 bin 500 adet lavanta fidesi desteği verilerek 10 dönüm lavanta tarlası kuruldu. Gerçekleşen çalışmayla birlikte, Mesudiye ilçesinde örnek bir lavanta tarlası kurularak hem yöre insanı için alternatif bir geçim kaynağı ortaya çıkmış olacak hem de son yıllarda doğal güzellikleriyle dikkat çekici ilçede turistik bir destinasyon alanı oluşturulacak.

YETİŞTİRİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Mesudiye ilçesine bağlı Bayraklı mahallesinde ikamet eden ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle lavanta yetiştiriciliğine başlayan Mustafa Bozkurt "Mahallemizdeki boş arazileri ne şekilde değerlendirebileceğimizle ilgili araştırma yaptık. Lavanta yetiştirmeye karar verdik. Büyükşehir Belediyemizden lavanta fidesi talebinde bulunduk ve sağ olsunlar ilgi alaka gösterdiler, yerimizde inceleme yaptılar ve teknik açıdan destek oldular. Bizler burada 10 dönüm alanda lavanta üretimi yaparak hem kazanç elde etmek hem de yine ilçemiz insanına örnek olmak istiyoruz. Bizlere fide desteği veren ve her konuda yanımızda olduğunu hissettiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederiz" dedi