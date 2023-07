Lavanta seferberliği! Muhtarlar lavanta hasadı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, lavanta hasadının son günlerinde üretici eşini kalp krizi sonucu kaybeden Buca Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun için 122 kadın muhtarı bir araya getirdi. Kadın muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in de katıldığı imece usulü hasatta dayanışmanın örneğini sergiledi.İZMİR (İGFA) - İzmir’de dayanışmanın en güzel örneği bu kez eşinin ani vefatından dolayı tarlada lavantası kalan Buca Doğancılar Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda lavanta üreticisi Nebahat Coşkun için atıldı. İzmir’in 122 kadın muhtarının bir araya gelerek imece usulü hasadı gerçekleştirmesiyle hem lavantalar tarlada kalmadı hem de vefanın en güzel örneklerinden biri sergilendi. Lavanta bahçesinde başlayan ''Mahallede İmece Var'' projesine destek veren ve kadın muhtarlarla lavantaları biçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer de Nebahat Muhtarın eşi Engin Coşkun'un çok iyi bir üretici olduğunu ve bu acı gününde Nebahat Hanım'ı yalnız bırakmak istemediğini dile getirdi.

İzmir dayanışmasını bir kez daha gösterdik Engin Coşkun’un üretici pazarlarına katılarak herkese örnek olduğunu, üretmekten hiç vazgeçmediğini ifade eden Neptün Soyer, “Dayanışma mayalanma gibi bir şey. Çoğaltmak ve acımızı hafifletmek gerek. Biz de bugün hep birlikte bir arada olmak istedik. Hem Nebahat Hanım'ın acısını hafifletmek hem de tarlada hasadın kalmaması için İzmir dayanışmasını bir kez daha gösterdik” dedi.

Hedef genç üretici İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 8 sene önce lavanta üretimini Seferihisar’da büyük bir heyecanla başlattığını söyleyen Neptün Soyer, “Turgut Köyü’nde başlayan bu hikayeyi İzmir’in diğer ilçelerine yayıyoruz. Buca Doğancılar, Kemalpaşa Yeni Kurudere ve Menemen Emiralem köylerinde lavanta üretiminden üreticilerimiz gelir elde ediyor. Yerel yönetimlerin, hükümetin, bakanlıkların aynı zamanda ürünleri pazarlaması için de yol gösterici olması gerek. Burada Başkanımız Tunç Soyer, S.S Ulamış Tarımsal Kalkınma Kooperatif binasını modern bir üretim tesisi haline getirdi. Tıbbi ve aromatik bitkileri işleyerek katma değerli kozmetik ürünlerine dönüştürecek Kozmetik Köy Tesisi, aynı zamanda agro turizm için örnek bir model olacak. Hedef biraz daha genç üreticiyi buraya çekmek” şeklinde konuştu.

Bu desteği hayatım boyunca unutmam 4 yıldan beri üretici olduğunu ifade eden Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun, 20 gün önce eşini kaybettiğini dile getirerek, “4 yıldan beri lavanta hasadını eşim yapıyordu. Eşim vefat edince her şey ortada kaldı. Muhtarlıklar Masası bize destek olacağını söyledi ve bu projeyi hayata geçirdi. Benim arkamda Büyükşehir Belediyesi durdu. Bu desteği hayatım boyunca unutamam. Aile olduğumuzu bir kez daha bize gösterdiler. Ağustos ortasına kadar hasadı yapmam gerekti. Çok sevindim. Bugün Kozmetik Köy'e gidecek ve ürünlerimi elde edeceğiz. Üretici pazarında satacağım. Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum, her zaman yanımdalar” şeklinde konuştu.

Kadın muhtarlar hasat kaldırdı Uzaklardan muhtar arkadaşına acı gününde destek olmak için geldiğini belirten Kınık Yukarımahalle Muhtarı Gülümser İnal, “El birliğiyle bu işin üstesinden gelmek istedik. Yol uzak demedik. Bizler dayanışmanın en güzel örneğini yine burada yazacağız. Acıyı paylaşmak adına çok örnek bir olaya imza attık” diye konuştu.

Mansuroğlu Mahalle Muhtarı Yasemen Yavuzcezzar da, “Nebahat muhtarımızın eşi kalp krizi dolayısıyla vefat etti ve eşi lavanta üreticisiydi. Her yıl hasadı kendi topluyormuş. Hasat yerde kaldığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri bir araya getirdi ve 122 kadın muhtar hasadı toplamaya geldik. Hasadı kaldıracağız ve ürünlerin satılmasına katkı koyacağız” ifadelerini kullandı.

Gaziemir Gazi Mahalle Muhtarı Sultan Güllü ise “Nebahat muhtarımıza destek için geldik. İlk defa lavanta topluyorum. Güzel günlerde buluşmak isterdik ama hasatta yardımcı olmak için Nebahat muhtarımıza desteğe geldik. Biz İzmir olarak çok büyük bir aileyiz, nerede bir sıkıntı varsa sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Zor günlerde birbirimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Destekleniyoruz. Allah Tunç Başkanımızdan da razı olsun” dedi.