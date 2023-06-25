Ladikli Ahmet Hüdâî Konya'da anıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarayönü Belediyesi tarafından Ladik'te düzenlenen programda Konya’nın manevi önderlerinden Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri anıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sarayönü Belediyesi, Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri’ni Anma Programı düzenledi.

Ladik Çalıbağı mevkiinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ladikli Ahmet Hüdai Vakfı Başkan Vekili Mevlüt Hilmi Bilici, Ladikli Ahmet Hüdai Derneğiyle birlikte bazı projelere imza atacaklarını ifade ederek, ilk projelerinin Ladik’te bir külliye ve kültür merkezi inşa etmek olduğunu söyledi.

Ladikli Ahmet Hüdai’nin torunu Mehmet Elma’nın dedesiyle ilgili anılarını anlattığı konuşmasından sonra söz alan Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, “Bizden desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ahmet Ağa’yı anmakla beraber onu anlamaya çalışmalı, hayatımızın yegane gayesi olan Allah’ın rızasını kazanmak için samimi gayret göstermeliyiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Ahmet Hüdai Hazretleri gibi, Hadimi Hazretleri gibi, Konevi Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, Tahir Büyükkörükçü hocamız gibi zevat-ı kirama küresel isim desek küre çok küçük kalır. Bunlar gök ehlinin bildiği ve saygı duyduğu isimlerdir. Cenab-ı Hak onların yolundan ayırmasın bizleri” diye konuştu.

Abdurrahman Büyükkörükçü Hocaefendi’nin, Allah dostlarının hayatından örnekler anlattığı konuşmasından sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu da tasavvuf musikisinden eserler sundu.