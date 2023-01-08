Son Dakika

Kuzey ve doğuda kar uyarısı

YAŞAM 08.01.2023, 08:11
Kuzey ve doğuda kar uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 5°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz akşam saatlerinde 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, Orta Akdeniz akşam saatlerine kadar güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu hafif kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, kar anında orta.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 17 18
14. Antalyaspor 16 17
15. Hatayspor 17 17
16. Ankaragücü 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Villarreal 16 27
6. Athletic Bilbao 15 25
7. Real Betis 15 25
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 16 14
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4