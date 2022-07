Kuzey sahillerinde hayat mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kuzey sahillerinde verdiği ‘hayat’ mesaisinde Bayram süresince can kaybı yaşanmadı. Bayramda günlük ortalama 1 buçuk milyonu aşkın misafirin ağırlandığı Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 81 boğulma vakasına müdahale eden Büyükşehir cankurtaranları olası bir can kaybının da önüne geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey sahillerinde sezon açıldığı ilk günden bu yana yoğun bir mesai veriyor. Bayram tatilinde beklenen yoğunluktan dolayı ek önlemlerle güvenliği arttıran cankurtaran ekipleri bayram tatilinde müdahale ettikleri 81 boğulma vakasında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kuzey sahillerinde Bayram tatilinde günlük ortalama 1 buçuk milyonu aşkın tatilcinin misafir edildiğini belirten yetkililer, 61 cankurtaran ile 45 kulede cankurtaranlık hizmeti verildiğine dikkat çekti.

183 boğulma vakasına müdahale edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kuzey sahillerinde belediyemiz tarafından görevlendirilen Cankurtaran ekiplerimiz yoğun mesaisini bayram boyunca sürdürdü. Bayramda yaşanabilecek yoğunluğa karşın ek önlemlerle güvenlik alanımızı genişlettik. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerimiz Bayram tatilinde günlük ortalama 1 buçuk milyonu aşkın tatilciyi misafir etti. Bu nedenle sahillerimizde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Sezon başından bu yana toplamda 183 boğulma vakasına müdahale eden ekiplerimiz yalnızca bayram tatilinde 81 boğulma vakasına müdahale etti. 45 kulede 61 cankurtaranla hizmet verdiğimiz sahillerde bayramı can kaybı olmadan atlattık. Vatandaşımızın can güvenliğini en hassas şekilde korumaya çalışan ekiplerimiz, hiç can kaybı yaşanmaması adına mesailerine sezon sonuna kadar devam edecektir” denildi.