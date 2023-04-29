Kuylu Karaağaç yolu beton ile buluşuyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, Kuylu-Karağaç mahalleleri yolunda sürdürülen beton yol çalışmalarında sona yaklaşıldı. Birçok mahalleye bağlantısı olan güzergâh, Karadeniz Akdeniz Yolu üzerinden Çambaşı Yaylası karayoluna da konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak.ORDU (İGFA) - Ordu’da başlatılan asfalt ve beton yol seferberliği devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak, arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, güzergâhlar belirli bir program dâhilinde konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Vatandaşlara standardı yüksek ulaşımın kapıları açılıyor.

KUYLU KARAAĞAÇ YOLU 6 KM BETON İLE BULUŞUYOR

Çalışmalar kapsamında Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kuylu ve Karaağaç mahalleleri bağlantı yolunda başlatılan beton yolda büyük ilerleme kaydedildi.

Toplam uzunluğu 6 kilometre olan güzergâhta 4 bin 200 metrelik kısım beton yola kavuştu.

ÇAMBAŞI YAYLASI KARAYOLU’NA BAĞLANTI SAĞLIYOR

Karadeniz-Akdeniz Yolu (Dereyolu) üzerinden Ordu-Çambaşı karayoluna bağlantı sağlayan en kısa güzergahlardan biri olan yol tamamlandığında, yayla turizmine de olumlu katkı sağlayacak.

MAHALLELERE KONFORLU ULAŞIM İMKÂNI

Kuylu ve Karağaaç bağlantı yolunda devam eden çalışmalarla birlikte, yine Altınordu ilçesine bağlı Hacılar, Gümüşköy ile Kabadüz ilçesine bağlı, Harami, Akgüney ile Başköy mahallelerine de konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak.