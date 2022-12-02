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Kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

YAŞAM 02.12.2022, 07:00
Kuvvetli yağış ve kar uyarısı! Türkiye'de bugün hava nasıl olacak?

Yurdun İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu haricinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 11°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın (Cuma) Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 11°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısının aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 6°C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı yağmurlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) kuzeybatı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN 8°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz ile yarın (Cuma) zamanla geneli sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, açıkları güneydoğudan 4 ila 6, sabaha kadar 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusunun açıkları yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısında kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5, sabaha kadar 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4, sabaha kadar 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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