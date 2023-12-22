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Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

YAŞAM 22.12.2023, 07:58
Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Bugün öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Anadolu Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzeyinin karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, zamanla iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olamsı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına; Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden itibaren geneli 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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