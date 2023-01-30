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Kuvvetli ve yoğun kar yağışına dikkat!

YAŞAM 30.01.2023, 07:56
Kuvvetli ve yoğun kar yağışına dikkat!

Meteoroloji, kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklenen illerde yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin iç kesimlerinde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Bilecik çevreleri ile Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kersimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinde Uşak çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, zamanla hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Bitlis ve Iğdır çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu,

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısı 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı 6, gece saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam batısı 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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