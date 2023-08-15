Kuveyt İstanbul Başkonsolosu’ndan Başkan Böcek’e ziyaret

Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohamad Alsharji, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Başkan Muhittin Böcek, “Ticari, sosyal ve kültürel anlamdaki işbirliği çalışmalarımızla karşılıklı bir dayanışma içerisinde olacağız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohamad Alsharji ile görüştü. Ziyarette Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Osman Ayık ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç de hazır bulundu. Ziyarette turizm başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Büyükelçi Alsharji’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Türk turizminin başkenti Antalya’nın 2022 yılında 13 milyon 400 bin yabancı turiste ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, 531 mavi bayrağın 229’unun da Antalya’da olduğunu söyledi. Başkan Böcek, “Sayın Büyükelçimizle ticari, sosyal ve kültürel anlamdaki işbirliği çalışmalarımızla karşılıklı bir dayanışma içerisinde olacağız” dedi.

ANTALYA BİR CAZİBE MERKEZİ

Kuveyt halkı için Türkiye’nin ve Antalya’nın bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Kuveyt İstanbul Başkonsolosu Mohamad Alsharji, “Yaz döneminde Antalya’da birçok Kuveytli vatandaşımız bulunuyor. İstanbul Başkonsolosu olarak Antalya benim kapsama alanıma giriyor. Bu nedenle Antalya’yı ziyaret ederek sizlerle görüşmek istedim” dedi. Başkan Muhittin Böcek’i yakından takip ettiğini söyleyen Büyükelçi Alsharji, “Belediye Başkanı olarak 20 yıl boyunca yaptıklarınızı hayranlıkla inceledim. Bunun yanı sıra sizin kitabımızı çevirtip okudum ve hayran kaldım. Hem bu şehre olan aşkınızdan çok etkilendim hem de kitabınızı çok beğendim. Özellikle turizm alanında sizin deneyiminiz ve tecrübenizle Antalya’yı daha fazla Kuveytli vatandaşımızın ziyaret etmesi için çalışacağız. Bunun için önümüzdeki yıl bir dizi etkinlik düzenlemek isteriz” dedi.