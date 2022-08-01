Kuvayı Milliye ve Çanakkale Ruhu Kanlıdere’de birleşti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirli şehitlerin anısına, Çanakkale’de yapılan Kanlıdere Şehitliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Hem Balıkesir’in hem de Çanakkale Destanı’nın şanlı tarihinin gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir adım olan Kanlıdere Şehitliği; Kuvayı Milliye ruhu ile Çanakkale ruhunu birleştirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Balıkesirli şehitlerimizin anısına, Çanakkale’de yapılan Kanlıdere Şehitliği’nin açılışı gerçekleştirildi. Projesi; Tarihi Alan Başkanlığı tarafından doğa ile uyumlu, milli ve dini imgelerin de yer aldığı bir şekilde hazırlanan şehitlik, mevcut halinde üzerinde herhangi bir yapının ya da işaretin bulunmadığı Gelibolu Kanlıdere Mevkii’nde inşa edildi. Bilgilendirme duvarından yürüyüş yollarına, şehitlik anıtından mezar taşlarına kadar her detayın titizlikle oluşturulduğu Kanlıdere Şehitliği’nde; şehitlerimizin vatan savunması için vermiş oldukları üstün mücadele ruhu, dik duruşları ve zaferi sembolize edilerek geleceğe aktarılıyor.

İKİ MÜCADELE RUHU ÇANAKKALE’DE BİRLEŞTİ

Çanakkale’de düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir “Yapmış olduğumuz bu çalışma; şehitlerimizi unutmadığımızın, çok sevdiğimizin ve Çanakkale ruhunu ebediyete kadar kuşaktan kuşağa aktaracağımızın bir nişanesidir. Bu şehitlik yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının, valiliklerin, milletin, milletvekillerinin uyumuyla ortaya çıkmış bir eserdir. Burada çok anlamlı bir buluşma oldu, Kuvayı Milliye Ruhu ile Çanakkale Ruhu bir kez daha buluştu. Bu ruh, bu topraklara Allah’ın izniyle ebediyete kadar hâkim olacak.” dedi.

‘HAYATIM BOYUNCA HATIRLAYACAĞIM’

Çanakkale Savaşları’nda, Balıkesir’in nüfusuna göre en çok şehit veren il olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “İnsanların hayatında hatırlamak isteyeceği, hiçbir zaman unutmayacağı tarihi olaylar vardır. Bugünü ben hayatım boyunca hep hatırlamak isteyeceğim.” açıklamasında bulundu. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e kendilerine bu imkânı sağladığı için teşekkür eden Başkan Yılmaz “Balıkesir’in bugüne kadar burada bir şehitliği yoktu. Bizler, böylesine önemli bir projeyi bir an önce hayata geçirmek istedik. Allah’a şükürler olsun ki bugün kara savaşlarının yoğun olduğu ve Balıkesirlilerin en çok şehit olduğu noktada şehitliğimizi açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

‘BU RUH, BU TOPRAKLARDA İLELEBET YAŞAYACAK’

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in bir evladı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir “Bu topraklarda Çanakkale ruhu, Kuvayı Milliye ruhu ilelebet yaşayacak. Şehitlik için fikir ortaya koyan, emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi. “Destanlar şehri Çanakkale’de, evladı olmaktan gurur duyduğum Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’den birçok şehidimiz var.” diyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise “Şehitlerimize, Kanlıdere Şehitliği’nde sembolik bir şehitlik yaptık. Şehitlik sembolik ama burada yazılan gerçek bir destandı.” açıklamasında bulundu. Balıkesir’in kahramanlar şehri, Çanakkale’nin ise destanlar şehri olduğunu söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik “Yücel Başkanıma çok teşekkür ediyorum, çok doğru bir iş yapıldı, çok büyük bir eksiklik tamamlandı.” dedi.

‘ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ’

Balıkesir ile Çanakkale’yi, Kuvayı Milliye ruhu ile Çanakkale ruhunu birleştiren ve ilelebet yaşatacak olan bir girişimin sonuçlandığını söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Bazı işler vardır, hiç tartışmadan altına imzanızı atarsınız. Burada yapılan işin altına hepimiz imzamızı atıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün ekibini, Tarihi Alan Başkanımız ve bütün ekibini gönülden tebrik ediyorum. Bu şehitlik, bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğimizin bir nişanesidir.” açıklamasında bulundu.

‘GURURLU, MUTLU VE DUYGUSALIZ’

İki özel ve güzel şehrin böyle önemli bir projede buluşmasında memnuniyet duyduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz “İmparatorluğumuzun dört bir yanından gelerek burada sırt sırta mücadele eden kahraman ecdadımızın, onlara destek olmak için evden çıkıp Balkan coğrafyasından yürüyerek gelen kahraman şehitlerimizin yanındayız bugün. Son derece gururlu, mutlu ve duygusalız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman sıra dışı işlere imza atıyor. Bu projesiyle belediyeciliğin aslında kültüre, tarihe sahip çıkmak olduğunu ispat etmiş oldu.” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN TORUNLARINA KENT ŞÜKRAN BERATI

Kanlıdere Şehitliği’nin açılışına; 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yıldız, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Çanakkale protokolünün yanı sıra Balıkesirli ve Çanakkaleli vatandaşlar katıldı. Törende ayrıca Çanakkale’de şehit olan Balıkesirli İsmail Şehit, Ali Şehit ve Hasan Şehit’in torunlarına kent şükran beratı takdim edildi.