Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kurtuluş Konseri' etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi Manisalılarla buluştu. Eski ve yeni birbirinden güzel şarkıları Manisalılarla birlikte seslendiren Kutsi, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Konseri’ etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Kutsi Manisa'da sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Daire Başkanları, Şube Müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Manisalı takip etti.

Konserde sahneye çıkarak ünlü sanatçı Kutsi'ye gösterdiği performans nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü teşekkür etti.

Ünlü sanatçı Kutsi, eski ve yeni birbirinden güzel şarkıları Manisalılar için seslendirdi.

Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Manisalılar unutulmaz bir gece yaşadı.