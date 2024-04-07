‘’Kutsal İnsan ve Çıplak Hayat Sergisi’’ Mardin’de sanatseverler ile buluşacak

Birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapan turizm kenti Mardin, bu sefer çok özel bir sergiyi sanatseverler ile buluşturacak.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Uluslararası Tasarım Vakfı ev sahipliğinde 7 Mayıs 2024 tarihinde Tamir Evinde sanatçı Metin Ünsal’a ait ‘’Kutsal İnsan ve Çıplak Hayat Sergisinin’’ açılışı gerçekleşecek ve sanatçıya ait eserler bir ay boyunca Mardin’de sergilenecek.

KUTSAL İNSAN VE ÇIPLAK HAYAT SERGİSİ

Metin Ünsal’ın heykel, resim, 3D animasyon yerleştirmeden oluşan “Kutsal İnsan ve Çıplak Hayat” başlıklı sergisi tescilli bir Mardin evi olan Tamirevi’nde 7 Mayıs’ta açılıyor. Bir ay sürecek sergide Metin Ünsal doğa ve kültür ayrımının ötesinden bakarak soruyor: Hangi yaşamlar makbul ve kutsal sayılır? Hangi ölümlerin yası tutulabilir? Hangi bedenlerin yaşam hakkı ve onuru savunulabilir? Ünsal’ın mekana özel olarak tasarladığı sergi kentin bedenini bir şiddet ve direniş mekanı olarak yorumluyor.

Metin Ünsal’ın sanat pratiği bio-siyasetin cereyan ettiği mecra olarak çıplak yaşamı merkezine alır. Sanatçının üretiminde çıplak hayatlar somut varlıklarıyla ve tüm kırılganlıklarıyla gün yüzüne çıkarken, egemenliğin doğası da görünür olur. Egemenliği var eden yasa ile sınırlanmamış şiddettir. Şiddet ise akışkan, biçimsiz, katmanlı, yoğun ve kuşatıcı niteliği ile yaşamı soluksuz bırakır. Şiddet istisnai bir hal değildir. Aksine içinde bulunduğumuz sistem içinde şiddet olağanüstü halin kural haline geldiği bir topografya oluşturur. Sanatçı egemenliğin “bios”u çıplak hayata, “zoe”ye dönüştürdüğüne şahitlik eder, bedeni şiddetle şekillendiren hükümdarlığın karşısında yaşamı savunmanın yollarını araştırır.

METİN ÜNSAL KİMDİR?

1958 yılı İstanbul doğumlu Metin Ünsal; ilk, orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik bölümünden mezun olmuştur. 1977– 1980 yılları arasında temel sanat eğitimini aldıktan sonra çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında sürdürmüştür. İlk kişisel sergisini 15 yaşında gerçekleştiren Ünsal, kişisel sergilerinin yanında birçok karma sergiye katılmıştır. Yerli ve yabancı çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer alan sanatçı aynı zamanda bazı şirketlerde ‘Sanat ve Tasarım Danışmanlığı’ görevi de üstlenmiştir. Ünsal, çalışmalarını Ortaköy ve Bodrum’da yer alan atölyelerinde sürdürmektedir.

SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER

2024 Ortaköylü Sanatçılar Sergisi (Arada Bir-Bir Arada 4) Ortaköy Kültür Merkezi, İstanbul

2023 Karma Sergi Zeynep Sanat Galerisi, Bodrum

2019 Hasar ATONAL 9 Solo, Barın Han, İstanbul

2005 FMV Yolu Işıktan Geçenler Sergisi Gallery Işık, İstanbul

2005 Boğaziçili Sanatçılar Sergisi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1998 Boğaziçi Mezunlar Derneği Sergisi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1993 İ.Y.İ.K 50. Yıl Sergisi İstanbul

Sanatçı Metin Ünsal, bunların dışında birçok fuara katılmış olup daha birçok sergide de imzası bulunmaktadır.