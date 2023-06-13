Kütahyalılar Türk-Macar halk şarkıları ile eğlendi

Kütahya Belediyesi, 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği Tilla Török konserinde Kütahyalı hemşehrilerimiz, Türk-Macar halk şarkıları ile eğlendi.KÜTAHYA (İGFA) - 2023 Yılı Hisarlı Ahmet Kültür Sanat Sezonu kapsamında Kütahya Belediyesi'nin etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor.

Vatandaşları çeşitli kültürel etkinliklerle buluşturan Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla Macar sanatçı Tilla Török, Türk-Macar halk şarkılarını Kütahyalılar için seslendirdi.

Macar ve Türk kültürleri arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştiren türküler, belediyenin bahçesinde toplanan dinleyenler tarafından çok beğenildi.

Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Tilla Török ve ekibine hediyelerini takdim ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Konserlerin ve etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, bu konsere vesile olan Okçuluk Kulübü Başkanı Selim Bey'e teşekkür ederek, "Bundan sonra etkinliklerimiz devam edecek havalar el verdiği sürece. Hem Belediyemizin bahçesinde hem fuar alanımızda hem Hezar Dinari Kültür Merkezimizde ve inşallah 1-2 ay sonra bitecek olan Yedigöller Rekreasyon Alanımızda da konserlerimiz devam edecek. Ekim ayında da inşallah Kültür Sanat Akademimiz de hizmete girecek. Orada da halk müziği, sanat müziği, halk oyunları ve tiyatro ile oradaki gruplarımızla da sizleri tanıştıracağız. Ben buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki eğlencelerde birlikte olmak dileğiyle de aramızda olan değerli grubumuza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.