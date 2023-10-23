Kütahyalı torunlardan Konya gezisi

Kütahya Belediyesi'nin ‘Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor’ projesi kapsamında düzenlenen kültür turları Konya ile devam etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalı gaziler ile şehit ve gazi yakınları, Mevlana Müzesi ve Camisi başta olmak üzere Konya’yı rehberler eşliğinde gezdi.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’ye örnek olan ve bu alanda da birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, yine bir başka sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. İlki geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ‘Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor’ projesi kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün organizasyonu ile gazilerimiz ile şehit ve gazi yakınlar, Konya gezisine katıldı.

Gazilerimiz ile şehit ve gazi yakınları, Başkan Işık’a kendilerini unutmadıkları için teşekkürlerini iletti.