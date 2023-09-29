Kütahyalı Evliya Çelebi'nin torunlarına Bursa gezisi
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Kütahya Belediyesi'nin organizasyonuyla “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında Bursa’ya giden vatandaşlar Kütahya dönüşünde karşıladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, “Evliya Çelebi’nin Torunları Geziyor Kültür Turları” kapsamında Bursa gezilerini sürdürüyor.
Mahallelere özel çekilişlerle geziye gitmeye hak kazanan Kütahyalılar, Bursa'da Ulu Cami, Emir Sultan Hazretleri Türbesi, 'Panorama 1326 Bursa' Fetih Müzesi, Cumalıkızık, Yeşil Türbe, Tophane, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi ve Koza Han gibi birçok tarihi ve kültürel yeri gezmenin keyfini çıkardı.
Gezi dönüşünde vatandaşları Belediye Hizmet Binamızın önünde karşılayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, vatandaşlar için bu ve bunun gibi etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Geziye katılan Kütahyalılar ise anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|6
|18
|2. Galatasaray
|6
|16
|3. A.Demirspor
|6
|11
|4. Rizespor
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|10
|6. Beşiktaş
|6
|10
|7. Trabzonspor
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|9
|8. Kayserispor
|6
|9
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|6
|9
|10. Kasımpasa
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|9
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|6
|6
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|6
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|6
|3
|19. İstanbulspor
|5
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
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|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|18
|3. Barcelona
|7
|17
|4. Athletic Bilbao
|7
|14
|5. Atletico Madrid
|6
|13
|6. Real Sociedad
|7
|12
|7. Rayo Vallecano
|7
|11
|8. Valencia
|7
|10
|9. Cadiz
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Getafe
|7
|8
|12. Sevilla
|6
|7
|13. Villarreal
|7
|7
|14. Osasuna
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Mallorca
|7
|6
|17. Celta Vigo
|7
|5
|18. Las Palmas
|7
|5
|19. Granada
|7
|4
|20. Almeria
|7
|2