Kütahyalı çocuklardan depremzedeli kardeşlerine oyuncak

Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında yardımların çığ gibi büyüdüğü bir ortamda Kütahya'dan koca yürekli minikler de depremzede kardeşlerine en sevdikleri oyuncakları göndererek destek oluyor.KÜTAHYA (İGFA) - Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Kütahya Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya yardımlar çığ gibi büyüyor.

Kimi vatandaş sırtındaki paltosunu çıkartıp verirken, kimisi de evindeki kumbarasını getirdi.

Depremin sessiz duaları olan çocuklar ise, deprem bölgesindeki kardeşlerini unutmadı. Depremzede kardeşleri için kendilerinin en değer verdikleri oyuncaklarını belediyeye ulaştırarak deprem bölgesine iletilmesini talep etti.

Üzerlerine yazdıkları kısa kısa notlarla kardeşlerine selam gönderen Kütahyalı koca yürekli minikler, bu davranışları ile hepimizin ortak acısına bir nebze de olsun su serpiyor.