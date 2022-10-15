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Kütahyalı çocuklar Şirinler'le eğlendi

YAŞAM 15.10.2022, 10:45
Kütahyalı çocuklar Şirinler'le eğlendi

Kütahya Belediyesi 100.Yıl Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, çocuklara yönelik iki seans olarak düzenlenen "Şirinler" gösterisi büyük ilgi gördü.KÜTAHYA (İGFA) - Hezar Dinari Kültür Merkezi’ne gelerek erken saatlerden itibaren salonu dolduran aileler ve öğrenciler gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi. 

Düzenlenen gösteride öğrenciler, gönüllerince eğlenirken gösteriyi dikkatle takip ettiler. Ekranlarda gördükleri karakterleri canlı olarak takip etmenin heyecanını yaşayan çocuklar ve aileleri böyle etkinliklerden dolayı, Kütahya Belediyesi’ne teşekkür etti. 

Kütahya Belediyesi, sosyal ve kültürel yönden çocuklarımızın gelişimlerine destek olmak ve sanatsal faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına dikkat çekerek gösterileri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

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