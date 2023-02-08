Kütahyalı çocuk bir torba dolusu harçlığını depremzedelere yolladı

Bir çok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından 11 yaşındaki minik Kütahyalı, harçlıklarıyla biriktirdiği paralarını bir torbaya koyarak Mahalle Muhtarı aracılığıyla Kütahya Belediyesi'ne göndererek depremzedeler için bağışladı.KÜTAHYA (İGFA) - 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve bölgedeki 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Kütahyalılar da seferber oldu.

Adeta tek yürek olarak ellerinden gelen imkânlar doğrultusunda yardıma koşan hemşehrilerimiz yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Dumlupınar Mahallesi’nde oturan ve Kütahya Belediyesi'nin başlattığı kampanyaya duyarsız kalamayan 11 yaşındaki bir çocuk, harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarasını Mahalle Muhtarı Ahmet Güngör aracılığıyla belediyeye ulaştırdı. Söz konusu yardım muhtar tarafından görevlilere teslim edildi.

Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vicdan ve merhamet dolu minik yüreğiyle örnek bir davranış sergileyen kardeşimize teşekkür ediyoruz" denildi.