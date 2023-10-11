Kütahyalı büyükler Ilıca'da şifalanıyor

Kütahya Belediyesi, il genelindeki 65 yaş ve üzeri vatandaşları “Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa” diyerek Ilıca’daki Sarıkız Hamamı’nda misafir etmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa projemizle, büyüklerimizin yanında olmaya devam eden ve hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk projesiyle Türkiye’ye örnek olan ve şehrimizde sosyal belediyecilik anlayışını yerleştiren Kütahya Belediyesi, şehrimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri hemşehrilerimizi Ilıca’daki Sarıkız Hamamı’nda misafir etmeye devam ediyor.

Kadın hemşehrilerin memnuniyetlerini dile getirmeleriyle yoğun taleplerin yaşandığı etkinlik kapsamında, şehrimizde yaşayan erkek vatandaşlar da “Büyüklerimize Vefa, Ilıca’da Sefa” diyerek Ilıca’daki Sarıkız Erkekler Hamamı’nda şifalandı.

Etkinliğe katılan erkek hemşehrileri düzenlenen anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

65 yaş ve üstü vatandaşları sosyalleştirmek ve hamamlarımızla şifalandırmak adına geliştirilen projemizle her hafta Salı ve Perşembe günü kadınlarımızla, Çarşamba günü ise erkek vatandaşlarla Ilıca Sarıkız Hamamı'na gitmeye devam ediyoruz.