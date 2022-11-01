Kütahya’daki madenlerini 80 bin fidanla yeşeriyor

Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye’nin en büyük dikey entegre refrakter üreticisi KÜMAŞ Manyezit, maden sahalarını doğaya geri kazandırmak için fidan dikim faaliyetlerine devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye’nin nitelikli manyezit cevher sektörünün en büyük maden işletmecisi konumunda bulunan, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri KÜMAŞ Manyezit, Kütahya Beşcam ve Tavşanlı bölgelerindeki maden sahalarının doğaya geri kazandırılması amacıyla son iki senedir hızlandırdığı fidan dikim faaliyetlerini bu yıl da sürdürüyor.

Bu yıl 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan firma, kasım ayı sonuna kadar her iki sahada toplam 80 bin fidan dikmeyi hedefliyor. Bugüne kadar 40 hektarlık alanı ağaçlandıran KÜMAŞ Manyezit, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü’nün desteğiyle bu yıl toplamda 23 hektarlık bir alana fidan dikimi yapacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik katıldığı ağaç dikme töreninde yaptığı konuşmada, hayatın, coğrafyanın ve tabiatın en önemli kavramının denge, tabiatın da insanlara yaşam alanı sunmasının karşılığı olarak kurgulanan kavramın ise sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.

Sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan faaliyet alanlarından birisinin de madencilik olduğunu belirten Vali Çelik, ekosistemi korurken rehabilitasyon projelerinin de eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik esnasında, KÜMAŞ’ın 50’nci yılında sektörüne öncülük etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan KÜMAŞ Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu, “Yaşanabilir bir doğanın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunun bilinciyle, doğayı korumayı tüm faaliyetlerimizde öncelik olarak görüyoruz. Operasyonlarımızı daha verimli hale getirmek için maden planlarımızı sürekli revize ederken, madenlerimizi çevreye duyarlı, sürdürülebilir rehabilitasyon projeleriyle destekliyoruz” dedi.