Kütahya Zabıtası'ndan depremzedelere yardım

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, depremden etkilenen vatandaşlar için sıfır kıyafet ve erzak yardımında bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yardım faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlayan Kütahya Belediyesi, 29 yardım malzemesi dolu tırı afet bölgesine gönderdi.

Zabıta Müdürlüğü personeli, düzenlenen yardım kampanyasına kayıtsız kalmayarak afet bölgesindeki vatandaşlarımız için sıfır kıyafet, erzak ve yakacak temin ederek depremzedelere gönderdi.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binasında devam eden yardım kampanyasına gelen minik Ravza Eliza ise, harçlıklarından artırdığı paralardan biriktirdiği kumbarasını depremzedelere bağışlamak üzere Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a teslim etti.

Sergilediği davranışla herkesi duygulandıran minik Ravza’ya Başkan Işık teşekkür etti.