Kütahya Yeni Sanayi Sitesi'ndeki çalışmalar sürüyor

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Mahallesi sınırları içerisindeki Yeni Sanayi Sitesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesinin Vefa, Osmangazi ve Sultanbağı Mahallelerimizden sonra önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan ve tamamlandığında şehrin geleceğine olumlu yönde büyük katkı sağlayacak olan Yeni Sanayi Sitesi’nde beton blokların montajının tamamlanmasının ardından bir taraftan çatı imalatları bir taraftan da altyapı çalışmaları hızla sürüyor. 1 milyon 150 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yeni Sanayi Sitesi’nde yer alacak 530 işyerinin kanalizasyon hatları ve su tesisatlarının montajı tamamlanma aşamasına gelirken tesviye çalışmaları devam ediyor.

Proje alanında altyapı imalatları sürerken Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de sanayinin kanalizasyon hattını ana hatta bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.