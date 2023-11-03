Kütahya Yedigöller'de +65 yaş huzuru

Kütahya Belediyesi organizasyonuyla Kütahya'da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Benim Güzel Kütahyam projesi kapsamında şehrimizin güzelliklerini gezmeye devam ediyor.KÜTAHYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ülkemize örnek olan Kütahya Belediyemiz, 65 yaş ve üstü vatandaşları Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı, Ağaçköy Restoran, Millet Bahçesi, Hisar Kalesi, Cafer Paşa Dârülkurrâsı ve Zafer Meydanı’na götürerek şehrimizin güzelliklerini gezdirdi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, misafirlerle sohbet ederek kendileri için özel hazırlanan hediyeleri takdim etti.

Geziye katılan vatandaşlar gezilen yerlerin birçoğuna gidemediklerini ve Kütahya Belediyesi2nin buna vesile olmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Başkan Prof. Dr. Alim Işık’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

