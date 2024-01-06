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Kütahya'ya 'yeşil' soluk alanları

YAŞAM 06.01.2024, 09:30
Kütahya'ya 'yeşil' soluk alanları

Yoncalı Mesire Alanı ve Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehidimizin nezdinde bu vatan için toprağa düşmüş, canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın çehresini değiştirecek projeleri birer birer hayata geçiren Kütahya Belediyesi, vatandaşların nefes aldığı alanlardan biri olan Yoncalı Mesire Alanı ve Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz Parkı’ndaki yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı.

Açılış kurdelesini; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP Kütahya İl Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanı Ceyda Çetin, şehit ailelerimiz, hemşehrilerimiz ve muhtarlarla birlikte kesen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “2022 yılında belediyemize tahsis edildi burası. TŞehidimizin adının verildiği parkımızın şehit ailelerimizle birlikte açılış yaptığımız bir gün. Şehidimizin nezdinde bu vatan için toprağa düşmüş, canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum. Parkta bir şehidimizin adının yaşatılması adına belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz kardeşimizin adını verdik” dedi.

İKİNCİ BİR MİLLET BAHÇESİ

105 bin metrekarelik büyüklüğüyle Yoncalı Mesire Alanı’nın ikinci bir Millet Bahçesi olarak bu bölgeye kazandırıldığı belirten Başkan Işık, “Yaz sezonuna kadar tüm eksiklikleri tamamlayıp çok güzel bir alan olarak burayı açacağız. Bu alanın büyüklüğü 105 bin metrekare toplam. 30 Ağustos’ta cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında açtığımız Millet Bahçemize denk bir bahçe burası. İkinci bir Millet Bahçesini kuzey Kütahya olarak adlandırdığımız bu bölgeye buranın yeniden düzenlenmesiyle kazandırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektrikli otobüslerle ilgili yapılan yatırımlara değinen Başkan Işık, “Buraya yapılan en büyük yatırımlardan biri yerli yapım olan ve ASELSAN’ın yıllarca üzerinde çalıştığı 12 dakika gibi kısa bir sürede şarj olan elektrikli otobüsler ve hızlı şarj istasyonudur. Bir istasyonumuzu buraya kurduk, bir istasyonumuzu da Zafertepe Mahallemize kurduk. İki istasyon arası 25 kilometre. Bu iki istasyon arasında toplu taşıma hizmeti vermek üzere beş adet elektrikli otobüsü belediyemizin imkânlarıyla şehrimize kazandırdık. 2024 bütçemizden de beş otobüs daha alıp bu iki güzide mahallemiz arasındaki 11 nolu hat üzerinde vatandaşımıza toplu taşıma hizmeti vereceğiz” dedi

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