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Kütahya'ya yeni bir yaşam alanı daha

YAŞAM 20.11.2023, 09:23
Kütahya'ya yeni bir yaşam alanı daha

Kütahya'da Yunus Emre Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Özkul Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimize sıfırdan, yeni kazandırdığımız parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatıların 4,5 yıldaki toplam miktarı yaklaşık 1,5 milyon metrekare” dedi.KÜTAHYA (İGFA)  - Mahallelerin ihtiyaçlarına öncelik vererek çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi’nde Şelale Cami yanındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Özkul Parkı’nı hizmete açtı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hayırlı bir Cuma günü hayırlı bir hizmetin açılışında birlikteyiz. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayan sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Parka ismini verdiğimiz şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Halil Özkul’un değerli ailesinin duygularını dinledik. ‘Vatan sağ olsun, şehitlerimizi vermeye devam edelim’ demesi her şeyi anlattı bizlere. Bu vesileyle bu toprakların vatan haline getirilmesinde geçmişten bugüne hayatlarını vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatana hizmeti geçen herkese şahsım, şehrim ve vatandaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

4,5 YILDA 1,5 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Geride kalan 4,5 yıllık süreçte 103’üncü eserin açılışının gerçekleştirildiğini belirterek sözlerine devam eden Başkan Işık, “Rabbim daha nice eserleri açmayı bu memleket evlatlarına, önce ülkem ve milletim diyen tüm dava arkadaşlarıma nasip etmeye devam etsin. Biz çalışacağız, şehrimiz büyüyecek, şehrimiz zenginleşecek, şehrimizin güzel insanları değerli hemşehrilerim mutlu olmaya devam edecek. Bu parkları saymıyoruz, şehrimize sıfırdan, yeni kazandırdığımız parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatıların 4,5 yıldaki toplam miktarı yaklaşık 1,5 milyon metrekare. Kütahya Belediyesi’nin kuruluş yılı olan 1868 yılından 2019 yılına kadar geçen 151 yıldaki toplam miktar 1 milyon 207 bin metrekare. Yani 4,5 yılda, 151 yılda bu şehre kazandırılan yeşil alanlardan fazlasını bu şehre ekledik. Böylece göreve geldiğimizde yaşayan her hemşehrimiz başına ortalama 5,4 metrekare olan yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının miktarını 11 metrekarenin üzerine çıkartarak dünya standardı olan 10 metrekarenin üzerine çıkarttık. Kütahya’nın nüfusunun 350 bin olması halinde bile dünya standartlarını yakalamış bir şehre dönüştürdük. Şehrimize ve değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha bu parkımızın şehrimize ve mahallemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adını verdiğimiz şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ailesini, yakınlarını ve tüm hemşehrilerimi bir kez daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah, hayırlı ve sağlıklı bir şekilde kullanmayı nasip eylesin” diye konuştu.

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