Kütahya'ya yeni bir hibe proje daha

Hayata geçirdiği ve geliştirdiği projelerle fark yaratan Kütahya Belediyesi, yaklaşık 4 Milyon liralık bir hibe daha almaya hak kazanarak, 12 Milyon liralık yeni bir projeyi hayata geçirecek.KÜTAHYA (İGFA) - UNESCO Zanaat ve Halk sanatları şehri Kütahya'mızın, turizm potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanan yaklaşık 12 milyon liralık projenin Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylandığını açıklayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu şehir için fayda sağlayacak her türlü hizmeti birlikte başaracağız” dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) kapsamında başvuru yapılan "Kütahya'nın Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi: SIR KÖY projemiz, yeni bir hibe almaya hak kazandı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Etüd Proje Müdürümüz Mehmet Zenci olmak üzere, Proje Yazma Uzmanı personelimiz Şerife Acar ve AB Dış İlişkiler Proje Koordinasyon ekibimize teşekkür ediyorum. ‘Sevdamız Kütahya’ diyerek çıktığımız bu yolda, aynı sevdayla hizmet etmeye devam ediyoruz. İlimize hayırlı olsun. Bu şehir için fayda sağlayacak her türlü hizmeti birlikte başaracağız. Diğer alanlarda da projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan yaklaşık 3 bin metrekare kapalı, 10 bin metrekare açık alana sahip merkez, tadil ve inşa edilerek oluşturulacak Kütahya'nın Yaratıcı Kültürel Endüstriler Merkezi: Sır Köy tasarım, üretim ve deneyimleme atölyeleri ile TR33 bölgesinde hem turizm hem de kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini devamlı kılmak ve beşerî sermayesini artırmak suretiyle bölge turizmine ve sosyo-ekonomik dönüşümüne katkıda bulunacağı kaydedildi.

Söz konusu projeyle UNESCO Zanaat ve Halk Sanatları alanına 2017 yılında dahil olan Kütahya'mızın yaratıcı ve kültürel endüstriler odağında ulusal ve uluslararası cazibesinin arttırılması, turizmde hizmet kapasitesinin ve kalitesinin yükseltilmesi, seçkin destinasyon ağlarına ve ulusal tur operatörlerine yönelik turizm rotaları oluşturulması, başta coğrafi işaretli ürünler çini olmak üzere katma değerin yükseltilmesi amaçlanıyor.