Kütahya'ya 'Hilal Bebek Taksi' geldi

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla birçok alanda ödüle layık görülen Kütahya Belediyesi, 'Hilal Bebek Taksi' projesini hayata geçirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce hemşehrimizin gönlüne dokunan ve bu alanda yaptığı çalışmalar tarafsız kuruluşlarca birçok ödüle layık görülen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık öncülüğünde hayata geçirdiği Hilal Bebek Taksi projesiyle bir kez daha gönüllere dokundu.

Uygulanmaya başlanan Hilal Bebek Taksi projesiyle, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzden telefon veya mesajla talep edilecek araç, hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek ve doğum sonrası bebeğin ihtiyacı olacak malzemelerin bulunduğu çanta hediye edilecek.

Böyle bir projeyi hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mızda bir ilki daha yaşamanın onurunu hep birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Bugün itibariyle Kütahya’mızda Hilal Bebek Taksi uygulamasına başladık. Hastanede doğum yapan yardıma muhtaç veya ihtiyacı olan araç talebinde bulunan her hemşehrimize, bebeğini evine teslim etmek, ailesiyle birlikte onları mutlu günlerinde yalnız bırakmamak için bu uygulamaya başlıyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“İlk yolculuğunuzda yanınızdayız” sloganıyla hizmet verecek olan Hilal Bebek Taksi’ye 0530 353 5921 numaralı telefonu arayarak ya da mesaj atarak randevu alınabiliyor.