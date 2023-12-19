Kütahya Vefa'daki dönüşümde sona doğru

Kütahya'da geleceğe daha sağlıklı bir şekilde taşımak için kentsel dönüşüm projelerine önem veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vefa Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda Kütahya’mıza değer katacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek projeleri gerçekleştiren Kütahya Belediyesi'nin iş birliğiyle hayata geçirilen Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi.

100 bin metrekare alan üzerinde 395 adet 2+1, 100 adet 3+1 ve 5 adet kapıcı dairesi olmak üzere toplam 500 dairenin bulunduğu projede imalatların büyük oranda tamamlandığı, çevre düzenlemesi ve dairelerin içindeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kütahya Belediyesi'nin iş birliğiyle başlatılan diğer kentsel dönüşüm projeleri olan Osmangazi-Bölücek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ve İnköy Küçük Sanayi Sitesi’ndeki çalışmalar da hızla devam ediyor.