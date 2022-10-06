Kütahya Valisi'ne 'fahri hemşehrilik' beratı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleşen Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 9. Olağan Toplantısı’nda Kütahya Valisi Ali Çelik’e Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında gerçekleşen 9. Olağan Meclis Toplantısı’na Vali Ali Çelik de katıldı.

Kütahya ve Kütahya Belediyesi’ne katkılarından dolayı Vali Ali Çelik’e, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi.

Vali Çelik berat takdimi sonrası yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı günde beraber olmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Meclisimizin Fahri Hemşehrilik Beratı vermesi benim açımdan onur ve gurur verici. Bugün güzel bir anıyı not düşerek, belki bir tabelada, belki bir kartonun üzerinde ifade etse bile hayatımızın mutlu bir günü olarak not düşmüş olduk. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için hem belediyemize hem de meclis üyelerimize şükranlarımı ifade etmek istiyorum” dedi.