Kütahya Valisi'nden başkan yardımcılarına başarı belgesi

Kütahya Valisi Ali Çelik, makamında ağırladığı Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir’e başarı belgesi verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediyesi'nden çalışmaları kapsamında şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğinin korunması, kentsel dönüşüm çalışmaları ve metruk binaların yıkımı konularındaki başarılı çalışmalarından dolayı, Belediye Başkan Yardımcılarımız Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'e başarı belgesi verdi.

Vali Çelik, yapılan çalışmaların Kütahya’mızın geleceği için büyük bir önem taşıdığını belirterek, emekleri için Başkan Yardımcılarımıza teşekkür etti.

Başkan Yardımcılarından Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir, Vali Ali Çelik'ten aldıkları başarı belgesinden dolayı onur duyduklarını ifade ederek, Vali Çelik’in destekleri sayesinde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.