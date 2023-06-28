Kütahya Ulucami’de bir araya geldi

Kütahya il protokolü bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.KİTAHYA (İGFA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkan Vekilimiz Ahmet Uluca ve il protokolü bayram namazını Ulu Camide kıldı. Bayram namazı sonrasında il protokolü ve Başkan Vekilimiz Uluca, camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazı sonrasında Başkan Vekilimiz Ahmet Uluca, hemşehrilerimize Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan 5 bin adet simit ve peynir ile birlikte çay ikramında bulundu.