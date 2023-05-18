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Kütahya Sofu'da kültür evinde sona doğru
YAŞAM 18.05.2023, 10:09
Vatandaşların sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek için Kütahya Belediyesi tarafından projelendirilen Sofu Mahallesi Kültür Evi inşaatındaki çalışmalar son aşamaya doğru geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’da vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hayata geçirilen projelerden birisi olan Sofu Mahallesi Kültür Evi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Önemli aşamanın kaydedildiği çalışmalarda imalatlar büyük oranda tamamlanırken Sofu Mahallesi Kültür Evi’nin mümkün olan en kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor.
Sofu Mahallesi Kültür Evi içerisinde düğün salonu, muhtarlık ofisi, mahalle fırını ve diğer sosyal donatı alanları yer alacak.
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