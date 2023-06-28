Kütahya protokolü şehitliği unutmadı

Kütahya Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü ile birlikte arife gününde şehitlikleri ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kurban Bayramı öncesinde arife gününde Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Uluca ve il protokolü şehitliklerimizi ziyaret etti. Hava şehitliği ve polis şehitliğinde gerçekleşen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden il protokolü ve Başkan Vekilimiz Uluca, kabirlere karanfil bırakarak, şehit yakınlarına bir kez daha baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti.