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Kütahya'nın yeni çinicileri eserlerini sergiledi

YAŞAM 27.06.2022, 17:17
Kütahya'nın yeni çinicileri eserlerini sergiledi

Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılışı yapılan çini kurslarının yıl sonu sergi açılışı yapıldı.KÜTAHYA (İGFA) -  Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün sosyo kültürel faaliyetleri kapsamında, Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün görevlendirdiği usta öğreticiler tarafından her yıl eylül ayında düzenli olarak faaliyete başlayan kurslar, dönem sonu etkinliklerini gerçekleştiriyor.

18 mahallede bulunan ve Kütahya Belediyesi’ne ait bilgi ve kültür evlerinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kültürel etkinlikleri kapsamında faaliyet yürütülüyor. Bu kültür evlerinde her yıl eylül ayında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilmekte olan usta öğreticiler mahalleden iştirak eden onlarca kadına başta çini işleri olmak üzere kurslar açmakta, bu alanlarda kursiyerlere eğitim vererek, kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı,  zaman içerisinde çalışmaları daha da genişleterek yapılacak kooperatif çalışmaları kapsamında kursiyerlerin gelir elde etmesi ve istihdama yönelik uygulamaların da önü açılacağını söyledi. Kursiyerlere eğitim sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu tarafından takdim edildi.

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