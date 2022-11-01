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Kütahya'nın üreten kadınları buluştu

YAŞAM 01.11.2022, 17:46
Kütahya'nın üreten kadınları buluştu

Kütahya İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) Mikro Kredi Kadın Girişimciler Toplantısı'nda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Kadının olduğu yerde dirlik, düzen ve bereket vardır. Kadınlarımızın sonuna kadar yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Mikro Kredi Kadın Girişimciler Toplantısı, Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci’nin, şehrimizde kendi işini kurmak isteyenlere işletme kolaylıkları sağlayarak destekler sunan, yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlayarak istihdam yaratmayı amaçlayan Kütahya İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) faaliyetleri hakkındaki sunumuyla başladı.

Sunumda Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci, yapılan iş birlikleriyle Kütahya’ya kazandırılan projeleri anlattı.

KİŞGEM’in ana fonksiyonunun yeni kurulan işletmeleri desteklemek olduğunu söyleyen Zenci, Kütahya Belediyesi olarak yeni kurulan işletmelerin risklerinin çok olduğunu ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti. Toplantıda, 150 kadın girişimcinin mikro kredi kullanarak iş hayatına atıldığı ve kendi işinin patronu olduğu başarı hikayeleri, başarının kahramanları tarafından anlatıldı.

KÜTAHYA KATILIMCI KADIN KOOPERATİFİ PROJESİ

Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi Projesi’nden bahseden Başkan Işık, 3,5 yıl önce sosyal barışı sağlama hedefiyle çıktıkları yolda, kadına verdiğimiz önemi  gerçekleştirdikleri130 projenin yer aldığı listeye baktıklarında birçok projede kadına verdikleri önemle fark edildiğini söyledi.

"En önemli merkezlerimizden birsi, çok yakın zamanda yine sizlerin de katkısıyla güçlenecek olan Kütahya Katılımcı Kadın Kooperatifi olacak" diyen Başkan Işık, "Bunu 2 yıl önce kurduk ancak pandemi dönemi nedeniyle maalesef kadınlarımız ve birçok insanımız dışarıya çıkıp etkin olarak faaliyet yürütemediği için inkıtaaya uğradı. Şu anda Eskişehir Yolu üzerinde KİŞGEM’in ve diğer sanatçılarımızın bulunduğu alanın ortak kısmında onlara bir mekan hazırladık. Yakında orayı da açacağız. Burada da Kütahya’da ‘Ben üretmek istiyorum’ diyen her kadınımızın yer alabileceği bir imkan sağladık. Kadınlarımızı, evinde ürettiği çiniyi bir liradan satıp başka birilerinin bunu 50 liraya satarak, o bir lirayı bile zamanında ödemediği bir atmosferden çıkaracağız. O insanlar ürettiklerini gelip kooperatife verecekler, hakkıyla satılacak, satıldığında da parası üreten kadınımızın cebine girecek" diye konuştu.

Başkan Işık, kadınıyla erkeğiyle, bu şehirde olan her güzelliğin şehri büyüttüğü gibi sosyal barışı daha da kenetlediğini belirterek, "Kadınlarımızı eve hapsettik ve kadın olduğunda daha başarılı olacak birçok işten mahrum kalındı. Kadın-erkek ayrımı yapmaksızın herkes üreterek, çalışarak şehrine, ülkesine ve dünya insanına katkı yapmaya devam edecek” dedi.

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