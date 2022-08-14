Kütahya'nın Roman'ı

100. Yıl Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 45. Kütahya Festivali’de ünlü popçu Rafet El Roman sahne aldı.KÜTAHYA (İGFA) - Sevilen eserlerini seslendiren Rafet El Roman, sahnedeki performansıyla Kütahyalıları coşturdu.

Festivalde konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı “1922’den 2022’ye uzanan Büyük Zaferin 100. Yılında kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya’mızda bu sene gerçekleştirdiğimiz 45. Kültür Sanat Festivali hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Rafet El Roman’ı burada görmek bize mutluluk veriyor. Kütahya sizi seviyor ve her yıl bekliyor” dedi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı günün anısına sanatçı El Roman’a Kütahya Çinisi hediye etti.

Konsere Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak, Belediye Birim Müdürleri ile birlikte binlerce Kütahyalı katıldı.