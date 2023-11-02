Kütahya Meclisi'nde Kasım toplantısı
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 10. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 10. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Meclis öncesi, Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve dünya kentlerini buluşturan Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi’ndeki özverili çalışmalarından dolayı Etüd Proje Müdürlüğü personellerine ve Kütahya'daki 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti veren Sinem Koç’a Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından teşekkür belgesi verildi.
Toplantıda ayrıca gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Kasımpasa
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|10
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|10
|10
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|11
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3