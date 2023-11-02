Kütahya Meclisi'nde Kasım toplantısı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 10. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya Belediye Meclisi 5. Dönem 10. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis öncesi, Kütahya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve dünya kentlerini buluşturan Yaratıcı Kültürel Endüstriler Zirvesi’ndeki özverili çalışmalarından dolayı Etüd Proje Müdürlüğü personellerine ve Kütahya'daki 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kuaförlük hizmeti veren Sinem Koç’a Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından teşekkür belgesi verildi.

Toplantıda ayrıca gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.