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Kütahya Küçük Park'a son dokunuşlar
YAŞAM 15.12.2023, 13:40
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yenileme çalışmalarının tamamlanması için son dokunuşların yapıldığı Küçük Park’ı inceledi.KÜTAHYA (İGFA)- Kütahyalıların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren yerel belediye, Küçük Park’ta başladığı yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi.
Son çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Küçük Park’ın yapılan imalat ve düzenlemelerle daha modern, kullanışlı ve şehrimize yakışan bir görünüme kavuşacağını söyledi.
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