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Kütahya ile Denizli 'su kardeşi' oldu
YAŞAM 15.12.2023, 18:52
Kütahya Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Su Verimli Kentler ve Belediye Su Kardeşliği” etkinliğinde “Su Kardeşi” oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü’nün, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz’ın nezaretinde imzaladığı protokol ile Kütahya Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi “Su Kardeşi” oldu.
Protokol, su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir bir su politikasının oluşturulması hedefine odaklanıyor.
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