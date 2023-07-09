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Kütahya genelinde ilaçlama sürüyor
YAŞAM 09.07.2023, 15:58
Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipler, il genelindeki ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı haşere ile mücadele ekipleri tarafından, Yoncalı Kaplıcaları, kanal hattı, kanalizasyon sistemleri, rögar ve yağmur suyu kanallarında, mazgallarda vb. yerlerde ilaçlama çalışmalarını hız vermeden sürdürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal Ürünler Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepler ve planlanan program dahilinde ilaçlama faaliyetlerine devam edecek.
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|36
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|36
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|3. Beşiktaş
|36
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|36
|62
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|36
|57
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|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
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|36
|47
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|43
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|12. İstanbulspor
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|41
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|36
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|23
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|O
|P
|1. Samsunspor
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|68
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|67
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|36
|62
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|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
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|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
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|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
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|38
|45
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|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
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|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25
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